Татьяна Голикова: «Мы уже адаптировались к санкциям, но не боимся, что их снимут»

«Сейчас мы уже адаптировались к тем санкциям, которые были предъявлены к Российской Федерации, и уже научились работать в этих условиях, – заявила 2-го июня на полях ПМЭФ глава счетной палаты РФ Татьяна Голикова. – Их снятие – не наше решение. Но мы и не боимся, что их снимут, мы готовы к этому».

Также Голикова отметила, что лично ей санкции жить не мешают.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в международном выставочном центре на Пулковском шоссе.