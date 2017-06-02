Александр Медведев: «Санкции заставляют быть более творческим»

«Санкции заставляют быть более творческим, – заявил «Фонтанке» 2-го июня на полях ПМЭФ заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. – Об отмене санкций стоит думать тем, кто их ввел. А мы как-нибудь и под санкциями проживем».

Также Медведев отметил, что контрсанкции Россия ввела в ответ на западные, поэтому «нам, наверное, будет проще их отменить».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в международном выставочном центре на Пулковском шоссе.