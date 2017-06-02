ИГ взяло на себя ответственность за гибель 36 человек в столице Филиппин

Члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на казино в Маниле, сообщают 2 июня европейские СМИ со ссылкой на заявление, распространенное в интернете на связанных с ИГ информационных ресурсах.

Как сообщалось, в ночь 2 июня вооруженный мужчина ворвался в казино при отеле в столице Филиппин и открыл стрельбу из винтовки. Затем он поджег игровые столы, начался сильный пожар.

По последним данным, жертвами нападения стали 36 человек.