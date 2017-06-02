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02.06.2017 16:26

Мутко: Стадион в Санкт-Петербурге перешел в управление FIFA

Стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, которые примут матчи Кубка конфедераций FIFA 2017, перешли в управление FIFA и Оргкомитета "Россия-2018". Об этом председатель Оргкомитета, вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил порталу чемпионата мира.

"Да, на всех стадионах Кубка конфедераций уже работает режим турнира, FIFA и Оргкомитет приступают к работе. Все идет последовательно, есть четкие графики – например, волонтеры уже на стадионах. На каждой арене работают операционные штабы, а вход на территорию стадионов осуществляется только по аккредитациям", – сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в Петербурге и других российских городах в 2018 году.

 


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