Президент России: Нам поможет, если НАТО развалится

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума сообщил, что конфликты НАТО не помогают РФ во внешней политике.

«Если эта организация развалится, то это нам поможет, но пока не похоже на то»,- отметил он.

По его словам, долгое время Россия пыталась наладить диалог с альянсом, но так этого и не произошло. «НАТО увеличивает военные расходы, хотя утверждает, что не собирается ни на кого нападать», – заметил Путин. Он также сообщил, что ему рассказывали, как в Вашингтоне отговаривали отдельных представителей НАТО ехать в Россию.

«Каким местом тела они думают? Профессионалы понимают важность обмена информацией», – подчеркнул он. По мнению Путина, именно такая позиция способствует распространению терроризма в мире.