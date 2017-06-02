Путин: Я не отношусь к европейским лидерам
Телеведущая NBC News Мегин Келли 2 июня на пленарном совещании ПМЭФ-2017 спросила у Владимира Путина, что он, как европейский лидер, думает об обещании Трампа отменить Парижское соглашение по климату.
"Я не отношусь к европейским лидерам. Они так не считают", – ответил ведущей Путин и тут же спросил у Мегин Келли, читала ли она парижские соглашения? "Нет, не читала, вижу", – ответил за ведущую президент РФ.
Путин напомнил, что цель соглашения — решить глобальные проблемы сегодняшнего дня, помешать состоянию изменения климата.
"Мы тут не ощущаем, что температура сильно растет. В Москве, говорят, сегодня – снег, в Петербурге — дождь и холодища. Можем свалить все на Трампа и на американский империализм, но мы этого делать не будем", – пошутил российский лидер.
Путин отметил, что парижские договоренности – рамочный документ, в котором не прописаны детали. Непосредственно США к 2025 году должны сократить выбросы в атмосферу на 28 процентов.
"США взяли на себя обязательства внести 100 млрд долларов в зеленый фонд - на экологические программы развивающихся стран. Куда пойдут деньги, кто ими будет распоряжаться – вопросы не решены", – заключил президент.
Справка:
Парижское соглашение по климату было принято в ходе климатической конференции в Париже в декабре 2015 года и подписано большинством государств мира в апреле 2016 года. Оно пришло на смену предыдущему документу, регулировавшему глобальные выбросы вредных веществ, Киотскому протоколу 1997 года. Новый документ начиная с 2020 года будет регулировать выбросы парниковых газов (углекислого, метана, оксидов азота).
При этом текст соглашения не содержит ни абсолютных, ни относительных данных по объемам выбросов, которые та или иная страна должна будет сократить: все будет добровольно, однако произвести это должны будут все страны, подписавшие соглашение, вне зависимости от уровня экономического развития. В документе лишь поставлена общая глобальная цель — до конца XXI века удержать прирост глобальной средней температуры по сравнению с доиндустриальным уровнем ниже двух градусов Цельсия, а также приложить усилия для ограничения роста температуры полутора градусами.
В рамках соглашения развитые страны договорились ежегодно выделять развивающимся экономикам по $100 млрд для реализации экологической политики. К настоящему моменту документ ратифицировали 92 из 197 стран, подписавших соглашение, в том числе Китай, США, Франция, Германия и другие.