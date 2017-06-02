Путин: Я не отношусь к европейским лидерам

Телеведущая NBC News Мегин Келли 2 июня на пленарном совещании ПМЭФ-2017 спросила у Владимира Путина, что он, как европейский лидер, думает об обещании Трампа отменить Парижское соглашение по климату.

"Я не отношусь к европейским лидерам. Они так не считают", – ответил ведущей Путин и тут же спросил у Мегин Келли, читала ли она парижские соглашения? "Нет, не читала, вижу", – ответил за ведущую президент РФ.

Путин напомнил, что цель соглашения — решить глобальные проблемы сегодняшнего дня, помешать состоянию изменения климата.

"Мы тут не ощущаем, что температура сильно растет. В Москве, говорят, сегодня – снег, в Петербурге — дождь и холодища. Можем свалить все на Трампа и на американский империализм, но мы этого делать не будем", – пошутил российский лидер.

Путин отметил, что парижские договоренности – рамочный документ, в котором не прописаны детали. Непосредственно США к 2025 году должны сократить выбросы в атмосферу на 28 процентов.

"США взяли на себя обязательства внести 100 млрд долларов в зеленый фонд - на экологические программы развивающихся стран. Куда пойдут деньги, кто ими будет распоряжаться – вопросы не решены", – заключил президент.