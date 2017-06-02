Президент Молдовы рассказал на ПМЭФ о сложных отношениях с Европой

Президент республики Молдова Игорь Додон на пленарном заседании Петербургского экономического форума рассказал о негативном опыте сотрудничества с Евросоюзом.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Додон намекнул на то, что его страну использовали как «региональное пушечное мясо» и провоцировали на конфликт с Россией.

«Раньше было модно считать, что то, что хорошо для державы, то хорошо для всех, например, если делать ремонт, то – евроремонт. Но мы, наконец, осознали, что мы – другие», – сказал он.

По словам Додона, европейцы обещали Молдове «молочные реки и кисельные берега, но в итоге рынок наводнили европейские товары, ухудшилась экономическая ситуация и выросла коррупция».

После 8 лет проевропейской политики, отметил Додон, его страна вернулась к диалогу с российскими партнерами и начала решать насущные проблемы.

«Начали строить планы вместе с теми, с кем у нас общая вера и общая победа в Великой Отечественной войне», – заключил он, посоветовав коллегам из других стран не ориентироваться на глобализацию и не давать «себя использовать как региональное пушечное мясо».