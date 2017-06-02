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02.06.2017 17:53
Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России
Макрон и Путин: кто кому больше нужен? ПМЭФ-2017: почему инвестиции в Россию растут, а Петербург все равно на 17-м месте? Бжезинский: за что он так ненавидел Россию? Итоги информационной недели в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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