Размер средней пенсии в РФ в апреле снизился на 0,1%

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем 2016 года и составил 12 тысяч 929 руб., сообщила 2 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в апреле снизился на 0,1% по сравнению с апрелем прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий в апреле 2017 года составил, по оценке, 32,9% от средней начисленной зарплаты по стране.