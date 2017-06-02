Канцлер Австрии на ПМЭФ рассказал о Европе одной цитатой Марка Твена

На планерке ПМЭФ-2017 с участием президента Владимира Путина 2 июня федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, оценивая будущее Евросоюза, заявил, что "слухи о смерти Европы сильно преувеличены".

Цитатой Марка Твена г-н Керн оценил последствия Brexit. "В последние месяцы Европа столкнулась с вызовами, один из которых – выход Великобритании из ЕС", – отметил чиновник. По мнению канцлера, Евросоюз справится со всеми проблемами. Кристиан Керн, обращаясь к главе российского государства, отметил, что единственный путь Европы – открытость. В том числе – политическая.

2 июня на площадке ПМЭФ-2017 проходит планерное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, австрийского канцлера Кристиана Керна и президента Республики Молдова Игоря Додона.