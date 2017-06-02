Минкульт подтвердил обращение замминистра в СК в день обысков у Серебренникова

В Министерстве культуры РФ 2 июня подтвердили подлинность выложенного в Интернете письма заместителя министра культуры Николая Малакова к руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве генерал-майору Александру Дрыманову. Из документа следует, что замминистра попросил СК привлечь к уголовной ответственности лиц, по имеющимся сведениям, похитивших субсидии, выделенные Минкультом на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа» АНО «Седьмая студия».

На документе стоит дата — 23 мая, то есть день, когда к Кириллу Серебренникову пришли с обыском. Тем не менее в Минкульте заявили, что это письмо было подписано уже после того, как в информационном поле появилась информация о следственных действиях. Чиновники заверяют, что это стандартная процедура.

Напомним, 23 мая в расположенный в Москве «Гоголь-центр» пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Художественный руководитель центра режиссер Кирилл Серебренников был допрошен в качестве свидетеля и отпущен. Обыски также прошли дома у Софьи Апфельбаум, директора Российского академического молодежного театра, а ранее — главы департамента господдержки искусства и народного творчества. Многие деятели культуры охарактеризовали происходящее как давление на Серебренникова, актер Евгений Миронов обратился с письмом к Владимиру Путину после церемонии награждения в Кремле, а французская актриса Изабель Юппер во время церемонии награждения премии «Мольер» публично обратилась к российскому президенту посредством ТВ с просьбой «оставить в покое» Серебренникова.