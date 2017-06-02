Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе – брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.

В КВЦ «ЭкспоФорум», генподрядчиком строительства которого выступало АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), второй день проходят пленарные заседания, сессии и деловые встречи, активное участие в которых принимает топ-менеджмент Группы. Представители Компании присутствуют на ПМЭФ каждый год, поскольку Форум служит хорошим индикатором отношения международного бизнес-сообщества к российскому рынку, а Группа «Эталон» является публичной компанией, в 2011 году вышедшей на IPO.

«Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что острая фаза взаимоотношений с зарубежными партнерами и инвесторами, когда политические факторы преобладали над бизнес-факторами, пройдена. Успешное проведение на прошлой неделе сделки по вторичному размещению ценных бумаг нашей Компании на Лондонской фондовой бирже служит дополнительным подтверждением этого факта. Спрос иностранных инвесторов на акции Группы «Эталон» существенно превысил предложение, что говорит о том, что большинство инвесторов ожидают не только восстановления, но и роста рынка недвижимости. С учетом снижения ведущими банками процентных ставок по ипотеке мы ожидаем роста доступности жилья для населения, что закономерно приведет к увеличению спроса на недвижимость. Группа «Эталон», в свою очередь, реализует множество интересных проектов, способных этот спрос удовлетворить. Один из них – квартал «Галактика», крупнейший в нашем петербургском портфеле, представлен на ПМЭФ на стенде Санкт-Петербурга», – подчеркнул вице-президент Группы «Эталон» Кирилл Багаченко.

Справка о ГК «Эталон»

