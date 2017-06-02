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02.06.2017 15:50

Полицейские Петербурга выяснили, сколько зарабатывают попрошайки во время ПМЭФ

На одной из станций метро в центре Петербурга полицейскими, среди которых оказались оперативники угрозыска, командированные на охрану подземки во время Петербургского международного экономического форума, около полудня 2 июня была задержана дама, собирающая деньги на дорогу домой.

Как стало известно «Фонтанке», в доверительной беседе во время составления протокола выяснилось, что за сегодняшний день девушка 21 года заработала 51 тысячу рублей, 250 евро и 20 долларов США. Деньги, как поясняла табличка, жертве ограбления нужны были на дорогу домой. По информации нашего издания, родилась Наталья в Петрозаводске. Автобусный билет туда стоит 957 рублей.

При пересчёте денег во время процедуры у девушки была изъята любопытная купюра номиналом в десять рублей, на которой стоял оппозиционный штамп.

Наши собеседники в полиции, которая лишь временно работает в метрополитене, неглубоко знакомы с миром профессиональных нищих и не могут сказать, какую часть своего заработка попрошайки отдают своим кураторам.

 

 


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