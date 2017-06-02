Дзюба покинул сборную

Нападающий «Зенит» и сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций FIFA 2017. Сегодня футболист не принял участия в тренировке и покинул расположение команды, сообщает официальный сайт РФС.

РФС приводит комментарий самого футболиста: "Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места".

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге и еще нескольких российских городах с середины июня до начала июля. Соперниками России на Кубке конфедераций – 2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).