ГК ЦДС расширяет ипотечную программу

ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».

Ставка по ипотечному кредиту начинается от 10,35%.

Жилые комплексы группы компаний «ЦДС», строящиеся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, аккредитованы АО БАНК «СНГБ». Согласно условиям партнерского соглашения, первоначальный взнос по кредиту начинается от 10% стоимости объекта недвижимости, процентная ставка – от 10,35% годовых. Максимальный срок кредитования – до 30 лет. Кредит предоставляется на сумму до 8 млн руб.

«ЦДС уже сотрудничает более чем с двумя десятками крупнейших банков. Мы уделяем много внимания расширению партнерской сети, что позволяет предложить нашим покупателям максимальный выбор ипотечных программ. Наш новый партнер – Сургутнефтегазбанк – предоставляет клиентам ЦДС ипотечные кредиты по одной из самых низких ставок на рынке. Это – несомненный плюс и мы рады такому сотрудничеству», – отметил начальник отдела продаж ГК «ЦДС» Дмитрий Сидоренко.

Справка о ГК «ЦДС»

