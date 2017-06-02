Как США проводили из цивилизованного мира

Есть ли жизнь без нефти и можно ли США не выполнять условия «атмосферного» Парижского соглашения - решали на ПМЭФ главы ведущих энергетических компаний во главе с Игорем Сечиным.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в России на солнце и ветер приходится 0,2% потребляемой энергии, к 2030 году Минэнерго надеется довести эту долю до 2%. Совсем уж не затронуть тему на форуме было нельзя, но куда основательнее во второй день мероприятия обсуждали привычную нефтянку – благо, и Штаты подкинули повод.

Нефть не боится электричества

На входе в зону F, где проходило совещание глав энергокомпаний, поставили дополнительные рамки. В очереди на проверку двое визитеров посмеивались, глядя на священника в рясе, который стоял перед ними, и вполголоса шутили: мол, неужели, тоже нефтянкой заинтересовался. И оказались правы.

Совещание глав энергокомпаний Игорь Сечин открыл оригинально, сообщив, что одновременно с ПМЭФ конгресс США начал рассматривать новый пакет санкций по отношению к российской экономике. «Надеюсь, мы никого не разочаруем», – сказал глава Роснефти под сдержанный смех аудитории, большая часть которой слушала Сечина в синхронном переводе.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании сразу заявил о главном – период низких цен на нефть пришел надолго. При этом ОПЕК делает то, что в ее силах, принимая соглашения по ограничению добычи. Правда, эти правила распространяются не на всех членов организации – Ливия и Нигерия наращивают объемы, не говоря уж про США с их сланцевыми разработками. В итоге добыча, по словам Сечина, оказалась на 400 тысяч баррелей выше, чем предусматривалось ноябрьскими договоренностями ОПЕК.

Еще одна угроза – фискальные нагрузки на отрасль и ее политизированность. Сечин специально подчеркнул, что зачастую регуляторы прямо запрещают компаниям вступать в определенные коммерческие отношения с попавшими под санкции контрагентами – даже в ущерб акционерам. Здорово снизились – до 860 млрд долларов – затраты производителей на геологоразведку, в 2014-м они составляли 1,3 трлн. Фактически 2 – 3 года эффективной работы в этом направлении были потеряны. Кроме того, волатильности рынку добавляет спекулятивная торговля фьючерсами – ее объемы в 3 раза превысили чистую торговлю десятилетней давности, а рынки находятся на 70% под влиянием североамериканских игроков.

А вот того, что нефть просто потеряет актуальность, Сечин, похоже, не боится. Как «Ленэнерго» несколько дней назад нахваливало электромобили, открывая под них сеть заправок, так «Роснефть» подробно остановилась на недостатках машин с электроприводом: дорогие, долго заряжаются, батареи сложно хранить и т.п.

Для того, чтобы к 2035 году всего на 2% снизить потребность в нефти, придется в 15 раз превысить расчетные объемы развития электрокаров. Кое-кто из сырьевиков не отказался бы – в этом случае пропорционально вырастет потребность в никеле, литии, кобальте, а, скажем, Конго станет одним из ведущих мировых поставщиков для автопрома. И громкие имена Сечина тоже не пугают: оценка капитализации Tesla, по его мнению, основана на крайне агрессивном плане продаж и вдвое превышает фундаментальные показатели компании

Похоже, всю конкретику и иронию Сечин взял на себя, дискуссии не получилось. Руководители Exxon и Shevron рассказали о том, что с большим удовольствием будут вместе встречать вызовы отрасли, а представитель Glencore просто подыграл Игорю Сечину, рассказав о том, как выросла роль национальных компаний по сравнению с недавним прошлым, когда трансконтинентальные корпорации входили во все месторождения без стука.

Об особенностях международных договоров

Общался бизнес, а потому и главная нефтяная информационная бомба последних дней едва попала в их поле зрения. Речь идет о выходе США из Парижского соглашения по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Дело серьезное – порядка 15% всей эмиссии CO2 приходится именно на Штаты. Подписано соглашение было в 2015 году, в документе указаны конкретные показатели, в которые должны укладываться почти 20 стран-участниц. Однако в своей борьбе с наследием президентства Обамы Дональд Трамп добрался до атмосферы, о чем и сообщил накануне, объяснив выход из соглашения желанием сохранить 2,7 млн рабочих мест для американцев.

Зато на следующей сессии, с участием министра энергетики России Александра Новака, обойти эту тему уже было нельзя. Началась она, как и предыдущая, с неожиданных фигур в зале и неприхотливого юмора. Перед началом совещания в компании нефтяников заметили Валерия Гергиева, а сам министр сообщил, что Россия перевыполнила план по борьбе с глобальным потеплением, имея в виду снег, который выпал в Петербурге в первый день форума.

Новак не стал повторять слова вице-премьера Дмитрия Хлопонина, который назвал выход США из Парижского соглашения критичным для мира. Драматизма, с которым Анатолий Чубайс напророчил Штатам путь в компанию стран-изгоев, за министром тоже замечено не было. Он лишь успокоил окружающих, напомнив, что стандарты ООН не позволяют выйти из договора быстрее, чем за три года. А за это время, дескать, чего только не бывает. Цепной реакции со стороны других участников Новак тоже не ждет. Его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не особенно обращает внимание на договоры. Многие страны, не подписавшие Киотский протокол, сокращают выбросы, а США последовательно отказываются от угля в пользу газа, так что, вполне возможно, страна все же будет идти в общем экологическом строю.

У Патрика Пуянне, председателя совета директоров Total, позиция проще: раз уж подписали соглашение – выполняйте. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что вся проблема в коротком цикле планирования, длиной в один президентский срок. А главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден предложил собеседникам отложить свои сожаления, после чего все согласились, что бизнесу надо быть более гибким. Самое интересное, что в это же самое время помощник президента говорил (цитата по РИА): «Без участия США Парижское соглашение будет недееспособно». Сама Россия планировала ратифицировать документ до 2020 года.

О соглашениях по добыче тоже говорили. В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран вне организации, включая Россию, обязались в первой половине 2017-го сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей по сравнению с октябрем. В случае России это сокращение составляет 300 тысяч баррелей. Несколько дней назад соглашение продлили до апреля 2018 года. Генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо как отдельное достижение отметил высокий уровень выполнения договоренностей. В прошлом году, к примеру, по данным экспертов, ОПЕК превышала свои же лимиты на 2 млн баррелей в сутки.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»