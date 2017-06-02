Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017»

Победителем традиционного ежегодного соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в седьмой раз стал представитель объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.

Конкурс «Лучший каменщик» проводится уже седьмой год подряд по инициативе Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Профсоюза строителей, а также при поддержке профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга. Все это время соревнование мастеров поддерживает объединение «Строительный трест». Вот уже третий год подряд участники боролись за первенство на строительной площадке жилого комплекса NEWПИТЕР, который возводится в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

Скорость и качество кирпичной кладки оценивало экспертное жюри, состоящее из практиков-строителей и преподавателей профильных учебных заведений. Подведение итогов конкурса состоялось 1 июня на торжественной церемонии во Дворце труда.

В этом году, по итогам выполнения конкурсного задания, победу уже во второй раз одержал Роман Комановский, представитель генподрядной организации «КМ-Строй», работающий на строительной площадке жилого комплекса NEWПИТЕР.

«Я пришел в профессию 16 лет назад, сначала думал временно, но в итоге так и остался. Профессии учился на практике, набирался знаний у опытных мастеров, наблюдал за их работой, старался сделать не хуже. Опыт приходит со временем, главное ответственное отношение к делу. В объединении «Строительный трест» начал работать с февраля 2014 года. В нашей компании к каменщикам очень высокие требования, поэтому важно постоянно учиться, находить новое в профессии», отметил Роман.

«Серебро» получил Олег Жизневский, каменщику из компании «СТ-Строй» (входит в «Строительный трест»). Дипломом третьей степени был удостоен Нодирбек Раджабов из «КМ-Строй».

Каменщики генподрядных организаций, входящих в объединение «Строительный трест», – неизменные обладатели главных призов конкурса «Лучший каменщик». Так, в 2011 году первое место занял Михаил Власов, в 2012 году – Анатолий Зудин, в 2013 году – Петр Кирисов, в 2014 году – Роман Комановский, в 2015 и 2016 гадах – Сулаймон Каримов.

Справка о компании АО «Строительный трест»