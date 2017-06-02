Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»

С 1 июня ПАО «Сбербанк России» снижает ставки по ипотеке для новостроек. Теперь заключить ипотечный договор долевого участия на приобретение квартиры от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в рамках «Акции для застройщиков» можно по ставке от 10% годовых при условии оформления электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика.

Электронная регистрация – сервис, позволяющий проводить регистрацию договоров в электронном виде. Подать документы на регистрацию можно онлайн, а получить зарегистрированный договор по электронной почте.

Базовая ставка без электронной регистрации составит от 10,7% при условии страхования жизни и здоровья заемщика. С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Справка о ГК «Эталон»

