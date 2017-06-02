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02.06.2017 15:33

В Петербурге начался купальный сезон. Пока только для медведей

Белая медведица 2 июня открыла купальный сезон в Ленинградском зоопарке. Начало лета в Петербурге позволяет плавать только в толстой меховой шубе.
В Петербурге начался купальный сезон. Пока только для медведей
фото с сайта vk.com, группа "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК"

О том, что медведица Услада утром пятницы принялась за водные процедуры, зоопарк сообщил в своей группе «ВКонтакте». Авторы заметки уточнили, что в городе настали теплые деньки, но забыли добавить, что только для медведей. «Шерстка медведицы стала светлой и красивой, а сама она с большим удовольствием плавает и играет в воде», – делятся сотрудники зоопарка.

Тем временем погода в Северной столице и правда напоминает лето в Арктике, где и обитают белые медведи. Температура воздуха едва превышает нулевую отметку, утром горожане сообщали, что на улице идет снег, а минувшим вечером Петербург засыпало градом.

 


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