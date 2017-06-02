Премьер-министр Индии: Отношения с Россией улучшились благодаря лидерству Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Петербургского экономического форума сообщил, что отношения России и Индии улучшились за время лидерства Владимира Путина. Об этом он заявил 2 июня на площадке в «Экспофоруме».

«Спасибо Путину за приглашение на этот важный форум. Нас тут очень тепло встретили. Наши отношения существуют уже 70 лет и они основаны на взаимодоверии, а не на личной выгоде. В последнее время они расширяются все больше и больше, благодаря сильному лидерству Владимира Путина», – заявил он.

Политик также рассказал о том, как обстоят дела с экономикой Индии: правительство страны постоянно проводит реформы (за несколько месяцев – более 7 тысяч), в частности, не так давно был введен единый налог на все штаты (раньше в каждом был свой).