Путина спросили, почему в России живут бедные люди
Глава государства был лаконичен: "Нужно реализовать программу, которую я сейчас озвучил. Нужно развивать новые технологии, чтобы наша экономика генерировала больше доходов".
Президент признал, что "чувствительная" проблема бедности действительно существует.
"Она характерна не только для России, – для многих стран и экономик мира. Государство должно таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации", – добавил Путин.
Глава государства перечислил некоторые из мер поддержки: субсидии по уплате коммунальных платежей, материнский капитал.
"Это скучные вещи, но они важны. И этого недостаточно. Мы должны наращивать целевую адресную поддержку", – сказал Путин.
Напомним, 2 июня на площадке ПМЭФ-2017 проходит планерное заседание с участием главы государства Владимира Путина.