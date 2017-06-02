Путина спросили, почему в России живут бедные люди

Модератор планерного совещания ПМЭФ-2017 с участием Владимира Путина – телеведущая NBC News Мегин Келли – спросила у российского президента, почему в стране так много бедных людей. И только один процент богачей. Что с этим делать, поинтересовалась Мегин Келли.

Глава государства был лаконичен: "Нужно реализовать программу, которую я сейчас озвучил. Нужно развивать новые технологии, чтобы наша экономика генерировала больше доходов".

Президент признал, что "чувствительная" проблема бедности действительно существует.

"Она характерна не только для России, – для многих стран и экономик мира. Государство должно таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации", – добавил Путин.

Глава государства перечислил некоторые из мер поддержки: субсидии по уплате коммунальных платежей, материнский капитал.

"Это скучные вещи, но они важны. И этого недостаточно. Мы должны наращивать целевую адресную поддержку", – сказал Путин.

Напомним, 2 июня на площадке ПМЭФ-2017 проходит планерное заседание с участием главы государства Владимира Путина.