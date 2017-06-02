Путин поздравил студентов ИТМО с победой в олимпиаде по программированию

Президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарном заседании Международного экономического форума в Петербурге, поздравил студентов Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) с победой в олимпиаде по программированию.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в своем выступлении президент отметил, что будущее России за молодёжью, которая будет реализовывать идеи, разработкой которых занимаются в настоящее время. Достойное место, по его словам, там займут и студенты ИТМО.

Напомним, петербургские студенты выиграли олимпиаду в седьмой раз. Соревнования проходили с 20 по 25 мая в Рапид-сити (Южная Дакота, США). Программисты решили больше всего задач, потратив на это наименьшее количество времени. В олимпиаде принимали участие 128 команд из ста стран. Вторая петербургская команда, из СПбГУ, заняла четвертое место.