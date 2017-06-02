Президент РФ поручил правительству защитить инвесторов

Правительство РФ должно минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях, в том числе за счет предоставления государственной гарантии. Об этом 2 июня на площадке ПМЭФ заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства обратился напрямую к кабинету министров и Банку России – оказывать помощь инвесторам.

"Все это позволит обеспечить рост инвестиций в реальный сектор экономики", – заявил президент.

По его мнению, источником дополнительных инвестиций также должен стать частный капитал, который нуждается в защите.