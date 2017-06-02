Путин: Экономика РФ входит в новую фазу

По итогам первого квартала 2017 года приток прямых инвестиций в Россию составил 7 млрд долларов. Об этом 2 июня на планерном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это лучший показатель за последние три года. В целом инвестиции выросли на 2,3 процента. Рост инвестиций превышает рост ВВП", – оценил президент. Он также добавил, что экономика вступает в новую фазу роста.

В эти минуты на площадке ПМЭФ-2017 идет планерное заседание с участием главы государства Владимира Путина.