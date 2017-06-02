Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу

Ровно неделя остается до окончания приёма роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». В этот раз выставляем на голосование ролики, которые прислали сотрудники компаний «Кварта», «Normann» и «Миллениум-М».

Мужской коллектив торговой компании «Кварта» перепевает известные песни и снимает на них клипы. На премию «Фонтанка.Офис» сотрудники «Кварты» прислали 2 ролика. Один – куплеты о превратностях судьбы, другой – щемящая ода…. складу.



Cотрудники компании «Норманн» сняли про свой коллектив… ужастик. Впрочем, без хэппи-энда не обошлось.



Байкер, баллерина, аквалангист и многие другие. У сотрудников агентства «Миллениум-М» оказалось много различных хобби и скрытых талантов, о чем они и решили рассказать в своем ролике для премии «Фонтанка.Офис».



Напомним, до 9 июня "Фонтанка" проводит прием заявок на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». К участию приглашаются коллективы офисных работников и представители СМИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. ГОЛОСОCУЙ ЗДЕСЬ. Лайки, шеры, репосты приветствуются.

Премия будет вручаться по шести номинациям:

«Лучший офисный коллектив»;

«Лучшее офисное пространство»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший коллектив СМИ»;

«Выбор «Фонтанки»;

«Выбор Большого Бизнес-Фан-Фестиваля».

Подробнее о правилах участия вы можете прочесть на странице «Фонтанки» – «Золотая скрепка».

Торжественная церемония награждения состоится 16 июня на главной сцене Большого Бизнес-Фан-Фестиваля.