Премия [Золотая скрепка]: офисный баттл - ода складу
Мужской коллектив торговой компании «Кварта» перепевает известные песни и снимает на них клипы. На премию «Фонтанка.Офис» сотрудники «Кварты» прислали 2 ролика. Один – куплеты о превратностях судьбы, другой – щемящая ода…. складу.
Cотрудники компании «Норманн» сняли про свой коллектив… ужастик. Впрочем, без хэппи-энда не обошлось.
Байкер, баллерина, аквалангист и многие другие. У сотрудников агентства «Миллениум-М» оказалось много различных хобби и скрытых талантов, о чем они и решили рассказать в своем ролике для премии «Фонтанка.Офис».
Напомним, до 9 июня "Фонтанка" проводит прием заявок на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». К участию приглашаются коллективы офисных работников и представители СМИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.
По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. ГОЛОСОCУЙ ЗДЕСЬ. Лайки, шеры, репосты приветствуются.
Премия будет вручаться по шести номинациям:
«Лучший офисный коллектив»;
«Лучшее офисное пространство»;
«Приз зрительских симпатий»;
«Лучший коллектив СМИ»;
«Выбор «Фонтанки»;
«Выбор Большого Бизнес-Фан-Фестиваля».
Подробнее о правилах участия вы можете прочесть на странице «Фонтанки» – «Золотая скрепка».
Торжественная церемония награждения состоится 16 июня на главной сцене Большого Бизнес-Фан-Фестиваля.