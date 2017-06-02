Путин: Инфляция в конце года будет ниже целевой

Российская экономика активно растет. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2 июня заявил президент Владимир Путин. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», глава государства отметил ряд параметров, которые выросли.

В частности, по словам Путина, инфляция в 2017 году запланирована ниже целевой (4 процента).

Кроме того, он добавил, что увеличился процент продажи автомобилей и увеличился приток инвестиций.