Полиция установила, кто был застрелен в БМВ на проспекте КИМа

Оперативники установили личность мужчины, застреленного в салоне БМВ на проспекте КИМа утром 2 июня. Как стало известно «Фонтанке», погибший – 29-летний петербуржец Павел Демченко. Он родился в Житомире, жил в Новгороде, затем перебрался в Петербург. Был индивидуальным предпринимателем.

Напомним, БМВ с телом Демченко на заднем сиденье был обнаружен у дома 26, корпус 2, по проспекту КИМа около 7 часов утра. По предварительным данным, смерть наступила от нескольких огнестрельных ранений, одно из которых – в шею. При осмотре автомобиля на полу были обнаружены пластиковые стаканчики со следами алкоголя – возможно, Демченко перед смертью с кем-то выпивал в салоне авто. Кто был его спутником и что послужило причиной выстрелов, пока не известно.