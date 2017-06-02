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02.06.2017 14:44

В медико-фармацевтический кластер Петербурга инвестируют еще 8,5 млрд рублей

В медико-фармацевтический кластер Петербурга инвестируют 8,5 млрд рублей. Именно на такую сумму сегодня, 2 июня, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума инвесторы подписали соглашения о намерениях  с правительством города.

Предприятие «Биокад» пообещало вложить 3,05 млрд рублей в строительство завода по выпуску химических субстанций и готовых лекарственных форм в Пушкинском районе, а также центра доклинических исследований лекарственных средств. Срок реализации проекта 2027 год, однако первые препараты будут выпущены уже в 2020-м.

ЗАО «Активный компонент» намерен вложить 2 млрд рублей в запуск производства малотоннажных фармацевтических субстанций, в том числе и не зарегистрированных в данный момент на территории РФ. Компания уже договорилась о приобретении здания для завода и планирует реализовать проект к  2020 году на собственные и привлеченные средства.

Сеть клиник «Мать и дитя» («МД Медикал груп инвестменстс плс») готова инвестировать 3,5 млрд рублей в создание многофункционального госпиталя. Средства также будут собственными и привлеченными, но сроки начала и окончания работ пока не определены. Ранее «Фонтанка» сообщала, что компания выбрала себе участок в Приморском районе, но возведение объекта потребует внесения изменений в генплан — в частности, проект не соответствует действующему высотному регламенту

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


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