Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского форума

Президент России Владимир Путин днем 2 июня открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Как передает корреспондент «Фонтанки», в приветственном слове он призвал отказаться от конфликтов во благо решения глобальных мировых проблем.

«Перед нами – системные долгосрочные вызовы, все их последствия невозможно просчитать. Поэтому размениваться на склоки и конфликты нельзя», – отметил он.

По словам Путина, среди глобальных проблем – терроризм, региональные конфликты, национализм, ксенофобия, цивилизационные вызовы, нагрузка на экосистему планеты. Все эти вопросы глава государства призвал анализировать и приходить к консолидированному мнению.

Вместе с российским президентом в пленарном заседании принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Республики Молдова Игорь Додон.