Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения

Санкт-Петербургский Детский хоспис отпраздновал 14-ю годовщину с момента создания. На празднике, состоявшемся 1 июня, собрались пациенты, родители, сотрудники, а также многочисленные друзья хосписа.

Один из гостей вице-губернатор Константин Серов передал Детскому хоспису поздравления от губернатора Георгия Полтавченко. «Георгий Сергеевич всегда ставит в пример отца Александра (протоиерей Александр Ткаченко, основатель и руководитель первого Детского хосписа. – Прим. ред.) и говорит, что если бы во всех учреждениях была такая добрая, семейная, теплая атмосфера, болезней было бы меньше», – отметил Константин Серов.

«Мы утверждаем жизнь. Мы любим жизнь, мы помогаем жить другим, и считаем, что в жизни много светлых моментов. Мы стараемся, чтобы радость каждого дня коснулась каждого из вас. Спасибо всем тем, кто с нами трудился все эти годы, спасибо тем, кто украшает каждый день яркими событиями, кто дарит любовь и свою заботу. С днем рождения, родные мои, с праздником!» – в свою очередь поздравил присутствующих основатель и руководитель первого Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

С приветственным словом к собравшимся обратился и депутат Законодательного собрания Дмитрий Тугов. Давние друзья Детского хосписа – служба пожарной охраны Невского района – преподнесли гостям праздника подарок: большой торт с изображением пожарной машины.

Каждый год день рождения проходит в стационаре по-разному. В этот раз Детский хоспис собрал гостей на «квартирнике». Вся территория, прилегающая к зданию, превратилась в большую импровизированную «квартиру», где каждый мог найти себе занятие по душе. В «кабинете» были подготовлены мастер-классы по лепке из соленого теста, по изготовлению кукол, по художественной росписи и т.д. В «гостиной» желающие могли поиграть в необычные игры или же отдохнуть в мягких креслах. На «кухне» гостей ждало праздничное угощение. На территории «квартиры» работали парикмахеры и художники, участники могли сделать себе прическу и аквагрим. На «балконе» разместилась фотобудка. На день рождения в гости к Детскому хоспису пришли клоуны, мимы, музыканты, а также давние четвероногие друзья – собаки-терапевты.