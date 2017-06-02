Эрмитаж теряет время и деньги

Первый официальный документ о фондохранилище Эрмитажа: сроки строительства сорваны. Реальные шансы вернуть почти миллиард аванса и взыскать свыше 100 миллионов рублей неустойки не усматриваются.

Документально подтверждённая задержка в строительстве фондохранилища на Школьной улице – более полугода, претензии Эрмитажа только по неустойке – 134 миллиона рублей. Получивший 916 миллионов рублей аванса «Мехстройтранс» задолжал музею, субподрядчикам и собственным работникам, стройка стоит. Кто будет новым строителем и на кого списать миллиард – пока непонятно.

Стройка 3 очереди фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне сразу не задалась – несмотря на выплаченный 25-процентный аванс от общей цены объекта в 3,6 миллиарда рублей. Субподрядчики разбегались из-за неплатежей, сроки срывались, репутация генерального подрядчика говорила о рисках уголовного дела. Но до весны 2017 года в Эрмитаже утверждали: всё в порядке, а незначительные трудности устраняются в рабочем порядке. Документ, направленный музеем «Мехстройтрансу» в конце мая 2017 года, свидетельствует: о серьёзных нарушениях было известно давно. Указанные в документе суммы и даты предполагают полный срыв строительства.

Эрмитаж, Роспан, миллиард

Новый комплекс хранилища в виде стеклянного куба высотой 13 этажей должен появиться на Школьной улице. Конкурс в декабре 2015 года выиграло ООО «Мехстройтранс», входящее в холдинг «Роспан». Работы начались в 2016 году.

Как рассказывала «Фонтанка» в сентябре 2016 года, что-то сразу пошло не так: по словам руководителей фирм-субподрядчиков, «Мехстройтранс», несмотря на своевременное получение аванса от Эрмитажа в размере 916 миллионов рублей, не оплачивал им уже выполненные и принятые работы. К лету 2016 года стройка на Школьной улице перешла в вялотекущий режим.

«История успеха» «Мехстройтранса» и его руководителя Валерия Рогова обстановке на строительной площадке соответствовала. В феврале 2016 года «Мехстройтранс» был внесен в список недобросовестных поставщиков. Компания входила в группу «Роспан», а владелец «Роспана» Никита Колесников в 2016 году уже пошел обвиняемым по «большому делу Минкульта». Сам Валерий Рогов до эрмитажной эпопеи представлялся главным инженером ООО «Горизонт» (также входившего в «Роспан»), по контракту с Минкультом возводившего Музей космонавтики в Калуге. Строительство музея закончилось уголовным делом о мошенничестве. Ещё одно уголовное дело, связанное с «Мехстройтрансом», было возбуждено в июне 2016 года в Калининграде – по версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей» компании совершили хищение при строительстве местного противотуберкулёзного диспансера.

Нет претензий к подрядчику

Реакция Эрмитажа на сентябрьскую публикацию: «Подрядчик продолжает работы в обычном сложном режиме», «ООО «Мехстройтранс» гарантировало увеличение темпов работ«.

В январе 2017 года свой интерес к фондохранилищу проявила ФСБ: оперативники провели изъятие документов и осмотрели стройплощадку. «У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне, – заявил «Фонтанке» две недели спустя заместитель директора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков, – компания сумела наверстать отставание и вернулась в график». В марте 2017 года журналистов пригласили на объект, Валерий Рогов и Михаил Новиков в присутствии директора Эрмитажа Михаила Пиотровского убеждали: всё в порядке, деньги осваиваются своевременно.

Вскоре Новиков отправился под домашний арест по делу о мошенничестве – но не в связи с фондохранилищем, а из-за вопросов по реконструкции Запасного дома в 2013-2014 годах.

Есть претензии к подрядчику

Скупой на комментарии о своих строительных проблемах Государственный Эрмитаж открылся в конце мая 2017 года, направив генеральному директору «Мехстройтранса» требование об оплате неустойки. Письмо, подписанное временно исполняющим обязанности заместителя директора Эрмитажа Николаем Калачом, заметно противоречит предыдущим заверениям. Документ констатирует: работы по устройству буронабивных свай, которые по графику должны были быть завершены к 31 октября 2016 года – не завершены по состоянию на 22 мая 2017 года.

Последние акты выполненных «Мехстройтрансом» работ подписаны Эрмитажем ещё в феврале 2017 года, всего на 27 миллионов рублей. В масштабах стройки на 3,6 миллиарда рублей это на уровне погрешности и намекает на то, что работа просто стоит: по планам в 2017 году необходимо выполнить работ на 430 миллионов. Сумма претензий по неустойке – 134,7 миллиона рублей.



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Автор: "Фонтанка.ру"

Ожидание конца

Насколько известно «Фонтанке», неустойка пока не уплачена и вряд ли будет уплачена в будущем. Как рассказали «Фонтанке» представители субподрядчиков, «Мехстройтранс» до сих пор не расплатился с ними по долгам, возникшим весной 2016 года. Генеральный директор ООО «Геострой» Анатолий Осокин говорит, что с учётом пени долг перед его компанией достигает 13 миллионов. Осокин готовит исковое заявление в арбитражный суд, но опасается, что реальных шансов получить деньги нет. так как денег нет и у самого «Мехстройтранса».

Если учесть. что в арбитражных судах претензий от контрагентов к «Мехстройтрансу» – на десятки миллионов, а в июле 2017 года состоится очередное заседание арбитражногого суда Москвы по заявлению о призании «Мехстройтранса» банкротом – перспектива закончить строительство с тем же генеральным подрядчиком исчезающе мала. Так же, как и вероятность вернуть аванс.

Что об этом думает Валерий Рогов, неизвестно: мобильный телефон стабильно отключен. Его заместитель Александр Якушко комментировать ситуацию со строительством фондохранилища отказался: «Пусть руководитель комментирует. Я ничего не могу сказать, я в отпуске». Просьба о контакте передана Валерию Рогову через секретаря, ответа не получено.

В пресс-службе Эрмитажа традиционно заявили о невозможности оперативного комментария и попросили «официальный запрос». Таковой запрос отправлен.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»