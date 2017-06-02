Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе

Включение в российскую систему образования обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе стало бы «идеалом», сообщила министр образования России Ольга Васильева на ПМЭФ-2017, передает «РИА Новости» 2 июня.

Глава Минобрнауки считает «невозможным» то, что сейчас «вся страна сдаст историю». «В идеале, конечно, — сейчас меня разорвут на клочья, — но в идеале, конечно, литературу», — уточнила она.

По словам Васильевой, «это идеал» и литературу сейчас сдают те, кто планирует поступать на филологический, но таких «очень мало».

Также министр образования заявила, что обязательный ЕГЭ по истории пройдет в 2020 году в «пилотном режиме» в ряде регионов Центрального федерального округа. Обязательным в России он может стать в 2022 году. По ее словам, пилотное тестирование экзамена по истории могут ввести в регионах Центральной России и в тех, где большее количество гуманитарных специальностей. Она подчеркнула, что переговоры с Москвой по этому поводу уже начались.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 28 февраля Васильева уже заявляла, что ЕГЭ по истории станет обязательным экзаменом, но не ранее 2020 года. По ее словам, этот экзамен есть в каждой стране.