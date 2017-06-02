Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») обращается за помощью – сотрудники фонда просят горожан помочь собрать бытовую технику для своих подопечных.

AdVita оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями, в том числе и тем, кто приезжает на лечение в Петербург из других регионов России. Например, фонд снимает жильё неподалеку от места лечения, ведь именно здесь находятся несколько федеральных онкологических клиник, в том числе НИИ им. Р.М. Горбачевой, где проводятся трансплантации костного мозга.

«Многие семьи, потратив все накопления на лечение, не могут позволить себе аренду жилья в Петербурге на долгий срок. Мы уверены, что общими силами можем помочь пациентам федеральных клиник не только иметь крышу над головой, но и чувствовать себя здесь комфортно», – говорят в фонде. А для этого комфорта необходимы элементарные бытовые вещи – чайник, микроволновка, стиральная машина.

Как рассказали в фонде, квартиры для подопечных похожи на мини-общежития: несколько комнат, в каждой из которых живет по семье, и кухня. Общей бытовой техникой пользуются почти беспрерывно, поэтому она быстро приходит в негодность.

AdVita обращается к петербуржцам в надежде найти:

- телевизоры (б\у или новые);

- микроволновые печи (б\у или новые);

- электрочайники (б\у или новые);

- стиральные машины (новые).

Также фонду очень нужны детские прогулочные коляски – не слишком тяжелые, складные (б/у или новые).

«Мы просим вас не отдавать технику и коляски в нерабочем состоянии или, например, очень грязные коляски, которые невозможно отмыть. К сожалению, у нас нет возможности заниматься ремонтом самостоятельно», – попросили сотрудники AdVita.

Если вы готовы отдать фонду что-то из выше перечисленного, пишите на help.advita@gmail.com.

Кроме того, о других актуальных потребностях можно узнать на сайте: https://goo.gl/NEB4fo.