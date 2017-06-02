Когда проснется Ильич?

02.06.2017 14:05

Что говорили советские дети о дедушке Ленине? Чего больше всего боялись октябрята и пионеры? Какую газету читает вождь революции на знаменитой фотографии Петра Оцупа? Об этих и многих других любопытных историях из свежего выпуска журнала "Ваш тайный советник" рассказывает один из его авторов Игорь Шушарин.