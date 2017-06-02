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02.06.2017 14:05
Когда проснется Ильич?
Что говорили советские дети о дедушке Ленине? Чего больше всего боялись октябрята и пионеры? Какую газету читает вождь революции на знаменитой фотографии Петра Оцупа? Об этих и многих других любопытных историях из свежего выпуска журнала "Ваш тайный советник" рассказывает один из его авторов Игорь Шушарин.
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