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02.06.2017 14:05
Когда проснется Ильич?

Когда проснется Ильич?

Что говорили советские дети о дедушке Ленине? Чего больше всего боялись октябрята и пионеры? Какую газету читает вождь революции на знаменитой фотографии Петра Оцупа? Об этих и многих других любопытных историях из свежего выпуска журнала "Ваш тайный советник" рассказывает один из его авторов Игорь Шушарин.

Аудиоподкаст эфира: 

 

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