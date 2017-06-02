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02.06.2017 13:30

В московском метро появятся туалеты

​На 25 станциях московского метро появятся туалеты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии 2 июня.

Пилотный проект модульного туалетного комплекса уже установлен в переходе между станциями «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина». «Туалет здесь находится за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции. За услуги можно расплатиться картой «Тройка», — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Всего в метро планируют установить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками. Электронный аукцион на право установки туалетных комплексов пройдет в июне, после чего победитель, согласно договору, должен будет начать размещать туалеты на станциях в течение 60 дней. Всего выбрано 38 площадок на 25 станциях. В переходе между «Библиотекой имени Ленина», «Александровским садом» и «Боровицкой» планируется установить 8 кабинок. На «Пушкинской», «Краснопресненской» и в переходе с «Белорусской» Кольцевой линии на Замоскворецкую установят 4 туалета. На остальных станциях будет установлено 1-2 туалета.

Источник: РБК


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3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
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Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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