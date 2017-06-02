За убийство студентки Театральной академии ее возлюбленный осужден на 6 лет

Выборгский райсуд Петербурга 2 июня приговорил к шести годам колонии общего режима Тимура Сафарова, признанного виновным в убийстве 18-летней студентки Театральной академии Софьи Карповой. Об этом сообщает пресс-служба Горсуда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших в размере 1,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, тело Софьи Карповой с ножевыми ранениями было обнаружено в парке Сосновка в мае прошлого года. По делу об убийстве задержали молодого человека Тимура Сафарова. Еще до суда в беседе со следователем СК Выборгского района юноша не только не отрицал случившееся, но еще и заявил, что жертва виновата сама. По его мнению, возлюбленная по-хамски с ним разговаривала, чем настолько рассердила, что парень был вынужден несколько раз ударить ее канцелярским ножом в голову и шею.