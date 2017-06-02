Банкир Костин готов засудить Кэмерона из-за его заявлений о Brexit

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подумывает о том, не подать ли ему гражданский иск к британскому премьеру Дэвиду Кэмерону из-за Brexit. Об этом банкир в шутку рассказал 2 июня в Петербурге на панельной сессии ПМЭФ.

"Когда Дэвид Кэмерон гордо заявил, что страна не выйдет из Евросоюза, я часть своих сбережений поставил на то, что британское правительство не проиграет референдум. Я даже не мог представить, что это все-таки случится", – говорит Костин.

Если серьезнее, то, по оценке главы "Банка ВТБ", Brexit – серьезное и болезненное испытание для банковской системы, европейской в частности. Непосредственно британский офис ВТБ, по оценке банкира, серьезно не пострадал. "У нас там работают всего около 300 человек, и у нашей деятельности в Великобритании нет имущественных изменений", – оценил Костин.

Напомним, Дэвид Кэмерон был активным противником идеи выхода Великобритании из ЕС. По итогам референдума британский премьер заявлял, что "бросил на то, чтобы удержать Великобританию в Евросоюзе, голову, сердце и душу". Летом 2016 года в Великобритании, где прошел плебисцит по вопросу выхода из Евросоюза, победили сторонники Brexit.

ПМЭФ-2017 проходит в Петербурге с 1 по 3 июня. В 14 часов площадку Экспофорума посетит президент Владимир Путин.