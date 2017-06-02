Шувалов на сессии ПМЭФ рассказал о цифровой "болезни" Путина

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе панельной сессии ПМЭФ-2017, посвященной технологии блокчейн, рассказал, что президент Путин "заболел" темой цифровой экономики.

"Тема технологического лидерства в плане применения технологий в России пока не обеспечена, – сказал Шувалов. – И сегодня задача номер один – обеспечить это лидерство. И цифровая экономика сегодня – задача всех. Президент полностью заболел этим, и он понимает, что значительные темпы роста целиком базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве".

При этом вице-премьер наглядно объяснил, как происходит утечка мозгов из страны.

"Разговаривал недавно с ребятами, резидентами Сколково, – сказал Шувалов. – Они переехали жить в Сингапур. Так вот, они все время звонили в Минфин и ЦБ, чтобы предложить свои услуги. И как-то не дозвонились. А теперь их крупнейшие клиенты – правительства Индии и Швеции".

Напомним, что технология блокчейн – или система распределенных реестров – позволяет использовать криптовалюты для банковских операций и обеспечивает безопасное хранение и передачу персональных данных пользователей. Ряд стран активно внедряет эту технологию в систему госуслуг, одной из первых это стала делать Грузия.