Еще
13:34 02.06.2017
Пришлите свою новость!
13:24
Банкир Костин готов засудить Кэмерона из-за его заявлений о Brexit
13:15
Шувалов на сессии ПМЭФ рассказал о цифровой "болезни" Путина
13:10
Фигуранта дела о покушении на Путина расстрелял бизнесмен из Петербурга
13:06
В Финляндии лепят июньских снеговиков
13:00
Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд рублей
12:53
Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» при реновации хрущевок
12:50
ЦБ планирует создать национальную виртуальную валюту
12:48
В Ленобласти появились новые жертвы клещевых инфекций
12:41
ПМЭФ-2017: Водители в пробках играют в города
12:36
Федеральная власть просит КС защитить жертв чёрных риелторов
12:35
В Москве валит мокрый снег
12:31
Вице-губернатор Кириллов: Вовненко будет работать в Исаакии ещё минимум месяц
12:24
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
12:17
Голодец сочла мигрантов в РФ "подушкой безопасности" для производительности труда
12:15
В Волхове юных танцоров держали в заложниках до оплаты занятий
12:12
СМИ: Ирада Вовненко подтвердила уход с поста и.о. директора Исаакия и "очень счастлива"
11:55
Эксперт Всемирного банка: Россию характеризует слово "стабильность, а нужно - "гибкость"
11:50
Потерпевшие по делу о сексуальном насилии в детдоме просили выпустить фигуранта из Крестов
11:44
Кремль отреагировал на голосование чиновников по поводу "новых лиц"
11:33
СМИ: Террористы готовили взрывы в столичном метро и ресторане
11:31
Кибитов: Губернатор не давал распоряжения менять директора Исаакиевского собора
11:31
Ассоциация европейского бизнеса: Налоговый маневр Минфина станет налогом на прогресс
11:30
Петербургские танцоры на колясках стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»
11:15
Топилин не исключил сокращение рабочего дня до четырех часов
11:07
Силуанов на ПМЭФ: Мы будем закрывать дыры в бюджете за счет теневого сектора
11:05
На капитальный ремонт в Петербурге выделят еще 860 миллионов
10:58
В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»
10:56
Как Ленинград готовился к химической атаке
10:53
НА ПМЭФ чиновники голосовали за обновление в своих рядах
10:50
Крестный ход в Сестрорецке сделает улицы недоступными для проезда
10:44
Brent упала ниже $50 за баррель
10:38
"Квадрат": На Большевиков построят 24-этажную гостиницу
10:34
Петербург занял 17-е место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ
10:29
Горсуд обязал рассмотреть претензии Смольного по объемам работ «Трансстроя» на стадионе
10:29
Сечин: Период низких цен на нефть пришел надолго
10:18
«ВИМ-Авиа» до 15 июня сокращает чартерные рейсы
10:12
На Петроградской в помещении Вячеслава Малафеева полицейские нашли казино
10:06
В Финляндии возмущены выходом США из Парижского соглашения по климату
10:00
На КИМа нашли мертвого мужчину в «БМВ»
09:53
Главой Пушкинского района стал Владимир Омельницкий
09:52
РФПИ и Renaissance construction вложат 100 млн долларов в строительство города-спутника «Южный»
09:49
У школьной стройки в Мурино полыхали бытовки
09:41
В Старо-Паново трое с ножом и электрошокером напали на менеджера завода
09:33
В Египте туристов оградят от домогательств местных жителей
09:25
Байкер попал в серьезное ДТП на «Скандинавии»
09:24
Депутат Макаров: Министр экономического развития будет отвечать, только если ночью пойдет в «Роснефть»
09:21
Герман Греф: Может, президентом России должна стать женщина?
09:17
У петербуржца в карманах нашли больше ста граммов наркотиков
09:12
"Кировский завод" вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства
09:09
РФ сняла ограничения на ввоз турецких продуктов, кроме помидоров
09:05
И. о. директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину
09:01
Петербуржец поставлял в больницы поддельные реактивы
08:53
Источник: Трамп хотел снять санкции с РФ в первые дни после инаугурации
08:45
При ремонте на Энгельса с крыши сорвался рабочий
08:37
Автоледи сбила ребенка во дворе на Металлистов и сбежала
08:35
Мы знаем, что они делали этой ночью
08:29
При пожаре в филиппинском отеле погибло 36 человек
08:21
Путин: Сноуден - не предатель
08:13
Трамп объяснил мировым лидерам выход из Парижского соглашения по климату
08:05
КС может вернуть жилье жертвам черных риелторов
01:56
Уличные театры из девяти стран выступят на фестивале «Елагин парк»
01:40
«Мегаполис» отпразднует в Петербурге тридцатилетие
01:18
На “Лендоке” покажут “Костер на ветру”
01:03
Маск рвёт отношения с Белым домом после выхода США из Парижского соглашения
00:47
США направили стратегические бомбардировщики B-52 в Арктику
00:38
ЕС о выходе США из Парижского соглашения: Печальный день для мира
00:27
ООН разочарована выходом США из соглашения по климату
00:22
Экспертный совет ВАК не поддержал диссертацию о власовцах
01/06
Валентина Матвиенко поставила на Путина
01/06
Минтранс ФРГ обвинил Audi в манипулировании данными тестов
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
02.06.2017 13:15

Шувалов на сессии ПМЭФ рассказал о цифровой "болезни" Путина

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе панельной сессии ПМЭФ-2017, посвященной технологии блокчейн, рассказал, что президент Путин "заболел" темой цифровой экономики.

"Тема технологического лидерства в плане применения технологий в России пока не обеспечена, – сказал Шувалов. – И сегодня задача номер один – обеспечить это лидерство. И цифровая экономика сегодня – задача всех. Президент полностью заболел этим, и он понимает, что значительные темпы роста целиком базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве".

При этом вице-премьер наглядно объяснил, как происходит утечка мозгов из страны.

"Разговаривал недавно с ребятами, резидентами Сколково, – сказал Шувалов. – Они переехали жить в Сингапур. Так вот, они все время звонили в Минфин и ЦБ, чтобы предложить свои услуги. И как-то не дозвонились. А теперь их крупнейшие клиенты – правительства Индии и Швеции". 

Напомним, что технология блокчейн – или система распределенных реестров – позволяет использовать криптовалюты для банковских операций и обеспечивает безопасное хранение и передачу персональных данных пользователей. Ряд стран активно внедряет эту технологию в систему госуслуг, одной из первых это стала делать Грузия.

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
30.05.2017 08:00

КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии

Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
КЕЙ
23.05.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей

Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
КЕЙ
18.05.2017 08:00

КЕЙ сравнил популярные смартфоны ASUS ZenFone 3 Max и ZenFone Go

Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ провели сравнение популярных смартфонов ASUS и назвали ключевые тенденции развития гаджетов крупнейшего китайского производителя.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Шувалов на сессии ПМЭФ рассказал о цифровой "болезни" Путина
Глава "Ростелекома": Технологии поисковика "Спутник" можно использовать для предсказания погоды
Игорь Щеголев на ПМЭФ: С принятием закона о "больших данных" торопиться не надо
Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21
Дуров не удивился уведомлению Google о попытке взлома его почты
Конкурент Boeing совершил первый пробный полет в Иркутске
NASA сообщило об исчезновении звезды, за которой они следили несколько лет
Сотни пассажиров застряли в британских аэропортах
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
Вертолёт Ка-62 совершил первый полет
Госдума подбирается к Telegram
Эльдар Муртазин: «Возможно, мы сейчас в состоянии кибервойны»
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
«Котлин» мирового программирования
Свидетели плоской Земли
Предохраняться надо
Плутовство «Ревизора»
10 мест на планете, где ловит связь
Анонимайзерам контроль не писан
«Восстание машин – это искусственная концепция»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как Ленинград готовился к химической атаке

Мы знаем, что они делали этой ночью

фото сайта instagram.com, пользователь koillissanomat

В Финляндии лепят июньских снеговиков

Новости компаний
КЕЙ
30.05.2017 08:00
КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии
Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
КЕЙ
18.05.2017 08:00
КЕЙ сравнил популярные смартфоны ASUS ZenFone 3 Max и ZenFone Go
Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ провели сравнение популярных смартфонов ASUS и назвали ключевые тенденции развития гаджетов крупнейшего китайского производителя.
КЕЙ
16.05.2017 08:00
КЕЙ назвал самые популярные гаджеты для загородного отдыха
Приближается летний сезон, а значит самое время подумать, как организовать загородный уикэнд. Что может предложить современный рынок цифровой техники отдыхающим на природе?
КЕЙ
12.05.2017 12:52
Эксперты КЕЙ прокомментировали возвращение Nokia 3310 и других ретро-гаджетов
Легендарный мобильный телефон Nokia 3310, появившийся в 2000 году, возвращается на мировой рынок. Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, презентовала новинку во время Мобильного конгресса в Барселоне.
КЕЙ
05.05.2017 12:27
КЕЙ объяснил, как сэкономить на печати
Что лучше, новый картридж или заправка, как система непрерывная подачи чернил помогает экономить, какие модели принтеров и МФУ 2017 года наиболее экономичные, - на эти и другие вопросы ответили специалисты сети цифровых супермаркетов КЕЙ
КЕЙ
02.05.2017 09:00
В КЕЙ появился отдел с малой бытовой техникой
В ассортименте супермаркетов цифровой техники КЕЙ и интернет-магазине key.ru представлен новый сегмент товаров – малая бытовая техника. Цифровой ритейлер рассказывает об изменениях ассортиментной политики и о том, какие высокотехнологичные гаджеты для дома теперь можно приобрести в его сети.
Skylink
27.04.2017 17:46
Skylink стал выгоднее
Абонентам Skylink (LTE-450) теперь доступна услуга переноса неиспользованного интернет-трафика на следующий месяц, безлимитный интернет без ограничений и специальный тариф «День в сети».
КЕЙ
27.04.2017 09:00
Эксперты КЕЙ сравнили популярные модели смартфонов Xiaomi
Молодой китайский бренд Xiaomi появился в российской рознице в 2016 году и за прошедшее полугодие, по информации газеты «Ведомости», занял 2% рынка.
Tele2
26.04.2017 10:53
Абоненты Tele2 могут разговаривать в сети LTE
Tele2 запускает для абонентов Московского региона услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Первыми ощутить все преимущества новой технологии смогут владельцы популярных смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.