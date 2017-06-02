Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд рублей

Стоимость реализации «пакета Яровой» для операторов может ограничиться 130 млрд руб. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 2 июня в Петербурге заявил телеканалу РБК министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

​Абызов признал, что в случае одномоментного вступления в силу «пакета Яровой» он может оказаться для сотовых операторов «слишком затратным». Министр подтвердил, что общие капитальные затраты, которые могут потребоваться для обеспечения хранения всех видов передаваемой информации, в том числе и видео, могут достичь 3 трлн руб. В то же время, по словам Абызова, во время экспертных слушаний было установлено, что часть информации, передаваемой операторами, хранить не требуется.

«Огромное количество видеоконтента для специальных служб, в части хранения и обработки, не требуется. Потому что речь идет о банальном скачивании информации из YouTube, абсолютно потребительского характера. Поэтому сейчас основное направление обсуждений – это определить тот блок информации, который действительно нужен для целей безопасности, и определиться с этапами ведения и изменения объемов хранения»,— рассказал Абызов.

По словам министра, возможно установить поэтапный характер вхождения закона в силу. «Сначала возможно перейти на режим хранения недельный, затем месячный, а потом уже выходить на хранение в соответствии с параметрами, установленными законом», — сообщил Абызов. В этом случае совокупные затраты могут сократиться по 120 – 130 млрд руб.