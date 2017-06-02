Фигуранта дела о покушении на Путина расстрелял бизнесмен из Петербурга

Установлена личность киллера, расстрелявшего в Киеве фигуранта дела о покушении на Владимира Путина. По данным «Фонтанки», это 50-летний петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов.

Как стало известно нашему изданию, управление Нацполиции Киева при расследовании дела о расстреле бывшего командира добровольческого отряда имени Джохара Дудаева Адама Осмаева установило личность стрелка. При нем найден заграничный паспорт Украины на имя Александра Дакара 1958 года рождения, однако фотография совпадает с изображением другого человека, а именно – 50-летнего бизнесмена Артура Денисултанова. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, подозреваемый последний раз прибыл из России в середине мая 2017 года, представился журналистом газеты Le Mond и втерся в доверие к Осмаеву под предлогом серии интервью о покушении на Владимира Путина в 2012 году.

Осмаев был задержан на Украине, но запрос российских властей о выдаче не был удовлетворен. Артур Денисултанов жил в Петебурге с начала 90-х. В 1995-м установил первые ларьки на Московском вокзале, имел конфликт с «казанскими». По-настоящему стал известен в 1999 году. Его освободили в Петербурге из-под ареста по делу о вымогательстве в обмен на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Денисултанов уехал в родную Чечню, Леонтьев вернулся к семье.

Впоследствии бизнесмен снова перебрался в Петербург, неоднократно менял фамилии (Кринари, Курмакаев, Тищенко, Цебро). В 2009 году задерживался полицией Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни Умара Исраилова, который обвинял Рамзана Кадырова в пытках. По некоторым данным, Денисултанов ездил в Вену в качестве переговорщика. Якобы за гонорар 100 тысяч долларов он должен был убедить Исраилова отозвать иск в ЕСПЧ о пытках, а в случае провала – убить. Причастность Денисултанова не была доказана, он был отправлен в Россию, где в 2011 году осужден за кражу. В настоящее время Денисултанов находится в 17-й горбольнице Киева с тремя огнестрельными ранениями.