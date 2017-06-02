Образцовый город будущего

В мае застройщик ООО «Терминал-Ресурс» объявил о старте продаж нового жилого комплекса «Образцовый квартал 3» на территории Проекта «На Царскосельских холмах».*

Здесь, на площади в 316 га совсем скоро появится новый мини-город с аккуратными малоэтажными домами, дорогами, коммерческими и социально-культурными объектами.

Предполагается, что Проект будет по-европейски комфортным и привлекательным не только для своих жителей, но и для приезжающих в Пушкин и Павловск российских и иностранных туристов, а также петербуржцев. Здесь планируется строительство торговых центров с уютными ресторанами и кафе, в которых можно будет остановиться по пути в царские резиденции.

«На Царскосельских холмах»

Близость крупных магистралей – Петербургского шоссе и Витебского проспекта – делает транспортную доступность в любом направлении удобной и позволяет добраться до метро «Купчино» и «Московская» за 10-15 минут.

Новая железнодорожная станция даст возможность жителям «Образцовых кварталов» добираться до центра города альтернативным видом транспорта. Таким образом, «образцовому» городу не страшны многокилометровые пробки и транспортный коллапс в «час-пик». Также отметим, что его жителям будет гораздо проще планировать путешествия, ведь до аэропорта «Пулково» рукой подать и вероятность опоздать на рейс, попав в автомобильную пробку – минимальна.

Жители «Образцовых кварталов» не останутся без развлечений. Помимо посещения расположенных непосредственно в микрорайоне магазинов и ресторанов, они могут отправиться в обширную торгово-развлекательную зону около аэропорта «Пулково», где расположены ТРЦ «Пулково 3» и «Лето». Здесь каждый сможет организовать себе досуг по душе: пойти в кино, сыграть в бильярд или боулинг, покататься на картинге или просто пройтись по магазинам и посидеть в ресторане.

Любители спортивного досуга, безусловно, оценят, что до семейного центра активного отдыха «Туутари-парк» можно добраться на машине за 15-20 минут. А чтобы попасть в конноспортивный клуб «Райдер» и вовсе достаточно лишь немного пройтись. Занятия здесь проводятся в крытом манеже или на открытом воздухе, в зависимости от погоды и уровня подготовленности наездника.

«На Царскосельских холмах»

Для любителей скандинавской ходьбы, длительных пешеходных и велосипедных прогулок неоценимым преимуществом окажется соседство с парками Пушкина: Екатерининским, Буферным, Баболовским, Александровским.

Непосредственно на территории проекта «На Царскосельских холмах» планируется строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом, теннисных кортов и спортивного клуба.

Стоит оценить особый микроклимат этой территории. Царскосельские холмы располагаются на 50 метров выше уровня города, что обеспечивает особые, более комфортные для проживания экологические условия. Здесь нет промышленных предприятий и городского смога, а на улицах и во дворах микрорайона еще на этапе строительства высаживаются деревья и кустарники, разбиваются газоны и клумбы с цветами. Таким образом, само по себе расположение комплексов в экологически чистом месте, рядом с Пушкинскими парками, вдали от городской суеты, благотворно скажется на здоровье и взрослых, и детей.

Отдельно стоит отметить возможности, которые получат дети, проживающие в «Образцовых кварталах». В их распоряжении окажутся оборудованные спортивные и детские площадки во дворах, современный детский сад с бассейном в «Образцовом квартале 2» и новая школа.

«На Царскосельских холмах»

Город Пушкин также предлагает огромный выбор вариантов для спортивного и культурного развития: различные секции, кружки, библиотеки. Здесь находится Спортивная школа Олимпийского резерва, в которой обучают легкой атлетике и художественной гимнастике; есть современное футбольное поле, на котором проводятся районные соревнования. Для маленьких экстремалов есть скейт-парт для катания на скейтбордах и трюковых велосипедах. Традиционно славятся высоким уровнем образования школы города Пушкина: Гимназия №406, Царскосельская гимназия искусств имени А.А. Ахматовой, Лицей №408, физико-математический лицей №530. В Павловске расположены Павловская кадетская школа и школа-пансион имени А.М. Горчакова, задуманная как современная версия Царскосельского лицея.

Расположенные в уникальном месте и обладающие уникальными характеристиками «Образцовые кварталы» – это новый формат развития территории. Они больше напоминают небольшой европейский городок, самодостаточный и имеющий все необходимое для комфортной жизни: удобную транспортную инфраструктуру, свежий воздух, эстетику окружающей территории, возможности для организации спортивного досуга и семейного отдыха.

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