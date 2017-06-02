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02.06.2017 12:50

ЦБ планирует создать национальную виртуальную валюту

Центробанк планирует создать в России национальную виртуальную валюту. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать, — заявила чиновница. – На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени".

На прошлой неделе Скоробогатова рассказала депутатам Госдумы, что ЦБ предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром, что позволит облагать их налогом. Вариант нормативных документов регулятор может внести в парламент уже через месяц.

"В осеннюю сессию мы с другими министерствами и ведомствами можем выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства", — уточнила Скоробогатова в кулуарах форума.

Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит 1 – 3 июня.

Источник: РИА Новости


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