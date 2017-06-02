Самый дорогой «Мерседес» в подарок от ПМЭФ

Петербург получил своеобразный подарок от ПМЭФ. Здесь – а не в Москве – впервые в России показали обновлённый Mercedes S-Class, топ оф топ, флагманскую линейку премиального бренда. Правда, не всем.

Это было закрытое мероприятие в первый день форума, в основном для постоянных клиентов «Мерседеса», и многие приехали как раз из Москвы – надо полагать, не только ради показа. Сразу отмечу, что Университетскую набережную, где проходила «вечеринка», не закрывали.









Цены на S-класс начинаются от 6,55 миллиона рублей за модель с 340-сильным дизельным мотором S 400 d (вообще, двигатели стали более мощнымми и более экономичными) и достигают 13 с лишим миллионов за «Майбах» (суббренд «Мерседеса») и «заряженный» AMG S 63. Последние две машины выкатили перед публикой, их представил Данила Козловский, который теперь стал официальным лицом марки в России, и все желающие смогли рассмотреть, пощупать, посидеть в салоне, понажимать кнопки – те из них, что работали при отключенном двигателе. «Я смотрел Данилу Козловского, сидя за рулём «Майбаха»!» – восторгался мой сосед по салону с элегантным шарфиком на шее.

Можно было подогнать под себя кресло, каждый сегмент в отдельности. Всё очень удобно и прекрасно, но тут я, дама маленького роста, при попытке положить руку на кнопку управления (там, где у большинства бывает рычаг переключения передач) упёрлась локтем в жёсткое ребро кресла, выдвинутое чуть вперёд, чтобы заботливо обнимать тело хозяина. Это машина предназначена для крупных фигур, ничего не поделаешь.

Крупным фигурам, естественно, хватает места даже на задних сиденьях, особенно в «Майбахе». Он на 20 сантиметров длиннее AMG, задние пассажиры получили дополнительные 16 сантиметров, но по ощущению это чуть ли не полметра. Можно ещё поднять «полочку» под голени и опустить спинку. Получится как на приёме у стоматолога: если при этом не сверлят зубы, то комфорт, близкий к курортному. Обещают ещё массаж и ароматерапию, но их испробовать на себе не удалось. Познакомиться с ароматами «Мерседеса» можно было в качестве отдельного аттракциона в другой комнате.

Шесть запахов вместе с соответствующими музыкой, подсветкой (64 цвета), настройками климата, массажа, обогрева и вентиляции кресел образуют шесть вариантов «настроения», например, «Тепло», «Жизнеспособность» или «Свежесть». Включил – и ты на море... Это новая для «Мерседеса» система – Energizing Comfort Control.

Расхваливая обновления, директор по продажам АО «Мерседес-Бенц Рус» Мария Морозова перечислила передние фары «как три факела», задние фонари «как кристаллы» и новый руль «как в гоночной машине», где управление мультимедийной системой сосредоточено прямо под пальцами. У AMG руль и выглядит как гоночный, а мотор (который в Германии собран вручную одним мастером) сильнее 600 лошадей. Зачем нужны такие возможности автомобилю, который ездит в основном в городе, где разрешённая скорость 60 км/час? Москвичка Мария Морозова, выдавая красивые голосовые модуляции, ответила: счастье петербуржцев в том, что у них есть под боком Эрмитаж и Мариинский театр, но это не значит, что они ходят туда каждый день.

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