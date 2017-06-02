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02.06.2017 12:41

ПМЭФ-2017: Водители в пробках играют в города

 

Несмотря на то, что к 11:00 2 июня загруженность дорог в Петербурге оценивается в 4 балла из 10, автомобилисты мучаются в пробках.

Пулковское шоссе встало в обе стороны из-за закрытой развязки с КАД. Возникли проблемы с проездом в Пулково. Удивительно, но пробка скопилась и в центре Петербурга, хотя сам форум вынесли на окраину города – в Пушкинский район. Автомобилисты в отчаянии предлагают перенести экономический форум в другие города Северо-Запада и развлекают друг друга играми.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
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31.05.2017 12:37
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