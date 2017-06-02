ПМЭФ-2017: Водители в пробках играют в города

Несмотря на то, что к 11:00 2 июня загруженность дорог в Петербурге оценивается в 4 балла из 10, автомобилисты мучаются в пробках.

Пулковское шоссе встало в обе стороны из-за закрытой развязки с КАД. Возникли проблемы с проездом в Пулково. Удивительно, но пробка скопилась и в центре Петербурга, хотя сам форум вынесли на окраину города – в Пушкинский район. Автомобилисты в отчаянии предлагают перенести экономический форум в другие города Северо-Запада и развлекают друг друга играми.

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