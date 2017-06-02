Федеральная власть просит КС защитить жертв чёрных риелторов

Защитить от изъятия квартир жертв черных риелторов просят у Конституционного суда (КС) российские сенаторы, чиновники и общественные деятели. Заседание по этому вопросу 2 июня идёт в Петербурге, передаёт журналист «Фонтанки».

Поводом для дела стала жалоба Александра Дубовца, лишившегося квартиры в Москве. Последний законный собственник недвижимости умер в 1994 году, затем жильё через цепочку подставных лиц продали заявителю. В 2015-м столичная мэрия предъявила свои права на имущество и через суд выселила мужчину. Чиновники и судьи руководствовались статьёй 302 Гражданского кодекса – она разрешает отбирать похищенное имущество даже у добросовестного приобретателя. Решение по делу Дубовца оставил в силе Верховный суд.

«У меня нет сомнений, что права заявителя нарушены, – отметил в КС глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. – Законодательная конструкция вызывает очень большие вопросы».

«Происходит ситуация, когда государство, действительно, ставится в привилегированное положение», – признал полномочный представитель президента Михаил Кротов.

Полпред правительства России Михаил Барщевский предоставил в КС письменный отзыв, где заявил, что «норма в существующей редакции нуждается в совершенствовании»: «В случае лишения гражданина единственного жилья по иску государственного органа происходит нарушение его конституционного права на жилище».

Письмо в поддержку Александра Дубовца в КС направила Общественная палата – она считает, что ситуация «способствует снижению доверия к власти». К общественникам с 2014 года поступило 400 обращений россиян, находящихся в ситуации Дубовца. Старший юрист Института права и публичной политики Ольга Подоплелова, принимавшая участие в подготовке жалобы в КС, также подчёркивает, что этот случай – не единственный. Европейский суд по правам человека рассмотрел больше десятка подобных жалоб россиян и признал нарушение их прав.

КС примет решение по делу Александра Дубовца в течение нескольких недель. Оно будет провозглашено публично. Норму могут признать неконституционной, а дело москвича – пересмотреть.