Вице-губернатор Кириллов: Вовненко будет работать в Исаакии ещё минимум месяц

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов 2 июня опроверг "Фонтанке" увольнение и. о. директора Исаакиевского собора Ирады Вовненко. По его словам, она проработает в музее ещё минимум месяц.

"У Бурова закончился контракт. Комитет по культуре ведёт подбор кадров. Кандидатур мне представят на согласование. Может, останется Ирада и директором", – отметил вице-губернатор. Он добавил, что выбор будет делать по принципу профессиональных качеств.

В пресс-службе Исаакиевского собора сообщили "Фонтанке", что Ирада Вовненко продолжает работать, и опровергли информацию о том, что она подписала заявление об уходе.

Отметим, что ранее источники "Фонтанки" сообщили, что губернатор распорядился поменять директора музея на мужчину.