МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" 2 июня в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С 12:30 до 23:00 2 июня в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с", – сообщили в пресс-службе.

Из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабоукреплённых рекламных конструкций, что может привести к травмированию людей и дорожным заторам.