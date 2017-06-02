Голодец сочла мигрантов в РФ "подушкой безопасности" для производительности труда

Поддерживаемый правительством РФ рост рождаемости в стране и приток мигрантов позволяют поддерживать рост производительности труда, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Петербургском экономическом форуме 2 июня.

"Те перспективы, которые мы видим в росте производительности труда, мы можем прогнозировать довольно смело, поскольку есть такая "подушка безопасности" в виде демографии и в виде большого числа мигрантов, работающих на российском рынке, – сегодня их число достигает почти 6 млн человек", – заявила Голодец в ходе дискуссии.

Она добавила, что власти при этом могут регулировать занятость приезжих работников исходя из текущей ситуации на рынке труда.

"Вместе с тем мы должны понимать, от чего мы должны отказываться и как успевать за прогрессом", – сказала Голодец.

Вице-премьер отметила, что рынок труда меняется, и качество труда, квалификация работников должны расти. По ее словам, именно поэтому в России уделяется большое внимание перестройке системы среднего профессионального образования и участию в международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills.

Кроме того, она подчеркнула, что новые подходы внедряются и в сфере образования – так, система образовательных стандартов и новые технологии в обучении кадров позволяют быстрее готовить квалифицированных работников с необходимыми навыками, которые востребованы на рынке труда в настоящий момент.