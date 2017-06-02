СМИ: Ирада Вовненко подтвердила уход с поста и.о. директора Исаакия и "очень счастлива"
Ирада Вовненко подтвердила свой уход с поста исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», передает РИА «Новости» 2 июня.
«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», – заявила Вовненко РИА.
О назначении Вовненко на эту должность стало известно 31 мая.
Ранее "Фонтанка" писала, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил сменить новую и.о. директора Исаакия на другую кандидатуру. Причем оговорился, что такой пост может занимать только мужчина.
Источник: РИА Новости