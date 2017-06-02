Эксперт Всемирного банка: Россию характеризует слово "стабильность, а нужно - "гибкость"

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева 2 июня на деловом завтраке ПМЭФ подбирала слова, которые, по ее мнению, характеризует Россию.

"Слушала, думала, что это за слово, которое определяет вашу страну за 10 лет. Это стабильность. Россия поставила себя в другие условия – срыв цен на нефть было бы сложнее пережить еще 10 лет назад. Но если смотреть в будущее, то это слово – гибкость", – рассуждает глава ВБ. По мнению банкира, гибкость нужна России, чтобы приспособиться к быстро меняющимся условиям.

Вывод эксперта стал ответом на дискуссию о том, какой будет Россия после мая 2018 года, нужны ли стране реформы, и если да, то какими они должны быть и кто должен их воплощать. Ответы на эти вопросы искали участники традиционного делового завтрака, который в дни проведения форума Сбербанк устраивает для высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров.

Экс-министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, представивший свою программу экономического развития президенту Путину, настаивает на скорейших переменах и отказе от централизованного управления экономикой. По его мнению, нефтяной сектор страны должен быть полностью приватизирован, доля государства в экономике сокращена до минимума.

Советник президента Сергей Глазьев предлагает другой путь: сосредоточиться на инвестировании в бизнес при лидирующей роли государства. "Бизнес инвестиционные программы сам не потянет, ему нужны кредитные средства. Государство помогает дешевыми кредитами, выданными под проекты, и контролирует целевое использование денег", – говорит Глазьев.

ПМЭФ-2017 с 1 по 3 июня проходит в Санкт-Петербурге. 2 июня состоится главное событие форума – пленарное заседание с участием лидера РФ Владимира Путина и государств – гостей форума.